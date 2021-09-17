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NEW CONCERTS: This Friday – Borgeous, Saturday – MARAUDA, Nov. 6 Wooli

September 17, 2021
jamiemoses288

THIS FRIDAY
PLATINUM ARTIST BORGEOUS ON THE REC ROOM STAGE!



TICKETS STILL AVAIL – BUT HURRY!
BOTTLE SERVICE AT VENUE WEBSITE

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THIS SATURDAY
MARAUDA HITS WNY FOR THE FIRST TIME!



GET TO THE RAIL BEFORE THEY’RE GONE
HUGE BASS & SOUL CRUSHING VISUALS

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THIS JUST IN!
WOOLI KICKS OFF HIS EPIC TOUR IN BUFFALO!



PRESALES BEGIN 10AM TODAY (THU)
PASSWORD WOOLI

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jamiemoses288

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