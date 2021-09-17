NEW CONCERTS: This Friday – Borgeous, Saturday – MARAUDA, Nov. 6 Wooli

THIS FRIDAY
PLATINUM ARTIST BORGEOUS ON THE REC ROOM STAGE!
TICKETS STILL AVAIL – BUT HURRY!
BOTTLE SERVICE AT VENUE WEBSITE
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THIS SATURDAY
MARAUDA HITS WNY FOR THE FIRST TIME!
GET TO THE RAIL BEFORE THEY’RE GONE
HUGE BASS & SOUL CRUSHING VISUALS
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THIS JUST IN!
WOOLI KICKS OFF HIS EPIC TOUR IN BUFFALO!
PRESALES BEGIN 10AM TODAY (THU)
PASSWORD WOOLI
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